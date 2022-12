Washington : Les USA prêts à «ajuster» leur plan climat pour rassurer l’UE

Subventions dans le viseur

L’Union européenne s’inquiète depuis plusieurs mois des effets de l’IRA, plan de 420 milliards de dollars du président américain Joe Biden largement consacré au climat et adopté l’été dernier. Ce plan prévoit entre autres des réformes et des subventions favorisant les entreprises implantées aux États-Unis, notamment dans les secteurs des véhicules électriques ou des énergies renouvelables, ce qui inquiète l’UE qui réclame plus de «coordination» et craint une fuite de ses entreprises outre-Atlantique. La question était au cœur de la récente visite d’État à Washington du président français Emmanuel Macron.