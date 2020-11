Pandémie : Les USA s’en prennent aux enquêteurs sur l’origine du Covid

Face aux critiques contre l’OMS, lancées notamment par le président Trump, une dizaine d’experts souhaitent analyser comment la communauté internationale a collaboré ou non face au coronavirus.

Le comité co-présidé par l’ancienne présidente du Liberia Ellen Johnson Sirleaf et chargé d’évaluer la réponse internationale au Covid va se pencher sur l’utilisation de la science par les États (archives).

Lundi, au premier jour de la reprise en ligne de l’Assemblée mondiale de la santé, le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, sans mentionner le président américain Donald Trump, avait félicité Joe Biden pour son élection. Il avait lui-même de nouveau appelé à s’appuyer sur la science, ciblant le «déni» et l’«ignorance délibérée» de certains.

Face aux critiques contre l’OMS, lancées notamment par le président américain Donald Trump, la dizaine d’experts devront évaluer si l’organisation peut s’appuyer sur «le bon mandat, le bon pouvoir et les bonnes capacités». Plus largement, ils souhaitent analyser comment la communauté internationale a collaboré ou non face au coronavirus.