Amérique du Nord : Les USA sous tension face aux menaces sur l’investiture de Biden

Avec 21’000 soldats de la Garde nationale bientôt déployés et des quartiers entiers barricadés, Washington est sous haute surveillance face aux menaces de nouvelles manifestations des partisans de Donald Trump d’ici à la cérémonie d’investiture de Joe Biden le 20 janvier.

Escortes armées

Selon un récent rapport interne du FBI, cité par les médias américains, un «groupe armé identifié» se prépare à «prendre d’assaut» des bâtiments gouvernementaux dans les 50 États américains et dans la capitale dans les jours prochains et jusqu’à l’investiture du président démocrate. Le FBI évoque notamment la mouvance d’extrême droite Boogaloo, qui prône la guerre civile pour renverser le gouvernement, et cite des menaces crédibles dans les États du Michigan et du Minnesota. Plusieurs États ont pris des mesures de précaution en mobilisant des forces de l’ordre supplémentaires pour protéger le siège de leur gouvernement.