Météo : Les USA toujours dans le froid mais proches d’une accalmie

Toujours transis de froid, les habitants de plusieurs régions des États-Unis devraient voir une accalmie se profiler à l’approche du week-end.

La vague de froid enveloppait toujours le pays vendredi, de Dallas à New York, avec des tempêtes de neige prévues sur la côte Est. AFP

Le froid polaire et les tempêtes de neige qui frappent les États-Unis depuis plusieurs jours devraient progressivement se calmer à l’approche du week-end, en particulier dans le sud du pays, selon les services météorologiques américains.

«La semaine anormalement froide qu’ont connue les plaines du sud prendra fin ce week-end à mesure qu’une dépression apporte un air plus chaud», a affirmé vendredi le service météorologique national (NWS).

En attendant, une vague de froid enveloppait toujours le pays vendredi, de Dallas à New York, avec des tempêtes de neige prévues sur la côte Est, notamment dans la région de la Nouvelle-Angleterre (nord-est), et de fortes pluies vers la Caroline du Sud et du Nord.

Habitués à la chaleur

Plus habitués aux vagues de chaleur qu’à la neige, les États du sud, comme le Texas, l’Arkansas, la Louisiane et le Mississippi subissent encore des températures en dessous de zéro. Le mercure devrait cependant remonter dès samedi, les villes de Houston et Austin, au Texas, renouant avec des températures dans les dix degrés Celsius.

Près de 200’000 foyers étaient encore privés d’électricité dans le «Lone Star State», alors que les autorités s’efforcent de rétablir le courant, selon le site poweroutage.us, et plus de 180’000 en Louisiane et dans le Mississippi.

Les habitants du Texas doivent aussi faire face à des ruptures de canalisations en raison du gel. «C’était comme une chute d’eau et ça venait de la salle de bains pour ensuite gagner les autres pièces», a ainsi raconté jeudi Birgit Kamps depuis Houston.

Plusieurs morts de froid

En raison de ces problèmes d’alimentation, il a été conseillé à quelque sept millions de Texans de faire bouillir l’eau avant de la consommer ou même de l’utiliser pour la cuisine.

Le président Joe Biden s’est entretenu jeudi soir avec le gouverneur du Texas, Greg Abbott, assurant que le gouvernement continuerait à «collaborer étroitement» avec les autorités fédérales et locales pour venir en aide à la population.

Plusieurs personnes sont mortes de froid dans cet État où il ne gèle quasiment jamais, et le bilan national est, pour l’instant, d’une trentaine de morts, selon les médias américains.