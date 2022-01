Océan Atlantique - Les USA veulent saisir le paquebot, la croisière fuit aux Bahamas

Océan Atlantique : Les USA veulent saisir le paquebot, la croisière s’enfuit aux Bahamas

En route vers Miami, un navire de croisière visé par une plainte est parti se réfugier dans les îles bahaméennes pour éviter d’être saisi par les autorités américaines.

Selon AP, le bateau se trouve toujours sur les îles Bimini, et la confusion règne à bord. Entre 30 et 50 membres de l’équipage ont débarqué, leur contrat arrivant à son terme. Environ 400 employés ne savent pas à quel moment ils vont pouvoir descendre, ni s’ils auront encore un travail. Le jour du dépôt de plainte, Crystal Cruises a annoncé qu’il suspendait ses voyages sur l’océan jusqu’à fin avril et ses croisières en rivière jusqu’en mai. «La suspension des opérations donnera à l’équipe de direction de Crystal l’occasion d’évaluer l’état actuel des affaires et d’examiner les différentes options possibles pour l’avenir», explique le communiqué.