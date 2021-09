Suisse - Les usagers des ORP et des caisses de chômage les jugent

Cinquante mille demandeurs d’emploi et 6000 entreprises ont répondu à une enquête menée au premier semestre 2021 par l’entreprise Empiricon AG et l’Institut Link, pour le SECO qui en communique ce lundi les résultats dont il se félicite. En effet, l’écrasante majorité des demandeurs d’emploi et des entreprises se montrent satisfaits des prestations reçues (80%).