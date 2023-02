Internet : Les utilisateurs de Twitter gavés des tweets d’Elon Musk

Les changements apportés au code de Twitter durant le week-end ont un effet indésirable. De nombreux utilisateurs du réseau social se plaignent d’être inondés de tweets et de réponses du patron Elon Musk dans leur fil d’actualités. Les reproches proviennent même de personnes qui ne sont pas abonnées à son compte.

Des twittos accusent le fantasque milliardaire d’avoir modifié l’algorithme du service de microblogging pour diffuser massivement ses publications et de chercher de l’attention. Ce changement intervient seulement quelques jours après qu’Elon Musk s’est plaint de la baisse de popularité de ses tweets et a même licencié un ingénieur pour cette raison, rappelle The Verge.