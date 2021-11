Parmelin promeut le tourisme : «Les vacances dans mon pays sont à chaque fois un pur moment de plaisir!»

Le Conseil fédéral a adopté une «nouvelle stratégie touristique» et veut notamment promouvoir le tourisme durable et soutenir les villes.

Comme partout dans le monde, le tourisme s’est «effondré» en mars 2020, comme l’a relevé le président de la Confédération Guy Parmelin lors d’une conférence de presse mercredi. Il venait présenter la stratégie de la Confédération pour défendre le secteur touristique suisse. «Ce n’est pas une révolution, a noté le conseiller fédéral. On ne change pas une bonne recette, mais on l’adapte aux circonstances, en particulier celle du Covid.»

L’État veut allouer des fonds à des projets afin de «mettre l’accent sur le développement des investissements, la redynamisation du tourisme urbain et des affaires, mais aussi la contribution au développement durable, l’élevant au niveau d’axe stratégique», a dit Guy Parmelin, qui a relevé que les prévisions tablent sur un secteur touristique qui aura déjà retrouvé son niveau d’activité d’avant-crise dès 2023.

«La Suisse est une destination exceptionnelle. Elle possède des sites remarquables, et les offres et services touristiques qu’elle propose sont de qualité. Passer mes vacances dans mon pays est chaque fois un pur moment de plaisir et de détente!», s’entousiasme Guy Parmelin dans le document produit par le Conseil fédéral pour présenter sa stratégie.