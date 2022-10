Crise énergétique : Les vacances d’hiver risquent de coûter bonbon

La hausse des prix de l’énergie force les trois quarts des hôtels suisses à une hausse de leurs tarifs de 5% cet hiver. Les logements de vacances coûteront aussi plus cher.

Alors qu’après les deux années de vaches maigres dues au Covid-19 l’hôtellerie suisse avait remonté la pente, la guerre énergétique de la Russie contre l’Europe et l’inflation qui en résulte lui inflige un nouveau coup dur, rapporte la «NZZ am Sonntag». Car la majorité des hôtels sont de gros consommateurs d’énergie, et donc particulièrement touchés par la hausse des coûts de l’électricité, du gaz et du pétrole.

5% de plus à débourser pour une chambre

Selon une enquête de l’association HotellerieSuisse auprès des établissements du pays, dont le journal dominical a pu prendre connaissance, trois quarts d’entre eux prévoient d’augmenter leurs prix cet hiver: en moyenne de 5% par chambre d’hôtel. Et près d’un hôtel sur dix ayant participé à l’enquête veut même augmenter ses prix de plus de 10%. Dans le détail, dans les régions alpines, 83% des hôtels ayant participé à l’enquête prévoient une hausse. Dans les régions citadines, les tarifs de 77% des hôtels devraient augmenter et ceux de 55% dans les régions rurales.

Les hôteliers justifient également la hausse par des coûts supplémentaires de personnel. Car les salaires ont augmenté à cause du manque cruel de personnel qualifié et la forte concurrence pour le recrutement des employés. De plus, le prix des denrées alimentaires a aussi pris l’ascenseur.

Appartements de vacances: +4,5%

Les tarifs des appartements et maisons de vacances sont aussi à la hausse. le portail E-Domizil, ils coûteront cet hiver environ 4,5% de plus qu’en 2021. Toutefois, cette hausse serait moins importante qu’entre 2019 et 2022. Les tarifs des logements de vacances – très demandés pendant la pandémie – avaient augmenté en moyenne de 12%. Interhome, la filiale d’Hotelplan, confirme la hausse à venir des appartements de vacances. Selon un porte-parole, celle-ci est «notamment liée à la situation énergétique, les frais annexes, notamment le chauffage, représentant une part importante des coûts en hiver.» Il ne précise toutefois pas combien les vacanciers devront débourser en plus.

Envies de vacances contre inflation

Pour les professionnels du tourisme, le temps de l’angoisse commence, constate la «NZZ am Sonntag», qui note deux tendances contradictoires: d’une part, il y a le besoin des touristes «de rattraper leur retard après deux années passées à la maison et leur budget vacances est plein». De l’autre, une inflation imprévisible continue à faire des siennes. De quoi rapidement anéantir le pouvoir d’achat et donc l’envie de partir en vacances.

Comme le déclare Claude Meier, directeur d’HotellerieSuisse, «la saison pourrait être très bonne, mais elle pourrait aussi se terminer de manière catastrophique – notamment si la Suisse se retrouve dans une situation de pénurie d’énergie». La saison d’hiver est toujours la plus importante pour le tourisme suisse – celle où il gagne le plus d’argent. «En fin de compte, l’hiver se décide en fonction du nombre de personnes prêtes à renoncer à leurs vacances», explique, pragmatique, Tim Reinicke, chercheur au KOF, le centre de recherches conjoncturelles.

Aussi pour les remontées mécaniques Des vacances d’hiver nettement plus chères se profilent à l’horizon, car les stations de ski, fortement touchées également par la hausse des prix de l’énergie, vont aussi augmenter leurs tarifs: de 3% pour la majorité d’entre elles, selon la «NZZ am Sonntag». «Peu d’entre elles vont vers une augmentation de plus de 5%», écrit l’association Remontées Mécaniques Suisses (RMS) au journal zurichois. Étant donné que toujours plus de domaines skiables misent sur des prix dynamiques, la comparaison des prix devrait toutefois être difficile.



