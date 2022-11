Suisse : Les vacances d’hiver risquent de coûter plus cher

Après deux années compliquées suite à la pandémie de coronavirus, le secteur du voyage envisage les vacances d’hiver avec plus d’optimisme. «Depuis l’automne, nous enregistrons pour l’hiver en cours des entrées de réservation en nette hausse, surtout sur les destinations lointaines», révèle Philipp von Czapiewski, le directeur général de l’agence Tui Suisse, à la «Schweiz am Wochenende» ( article abonné).

Et la Thaïlande semble avoir les faveurs des Suisses: un voyage sur cinq est réservé pour cette destination, dévoile Philipp von Czapiewski. Suivent les Maldives, la République dominicaine, les Émirats arabes unis et le Mexique. Les vols moyen-courriers les plus prisés sont quant à eux l’Espagne et l’Égypte.