Caraïbes: Les vacances paradisiaques d’une étudiante basculent dans l’horreur

Malheureusement, il a fallu attendre six heures avant qu’un avion n’arrive pour transférer l’Américaine vers Miami (Floride). Il était donc trop tard pour éviter que la victime ne perdre définitivement son pied. La jeune femme, qui avait couru un marathon aux Pays-Bas la semaine dernière, se trouve dans un état stable et ses parents l’ont rejointe à l’hôpital. «C’est un accident super rare. Cela fait 14 ans que je vis ici et il n’y a eu qu’une autre attaque avec un morsure de requin, et rien n’avait été arraché. Ce qui est arrivé, c’est choquant. J’ai le cœur brisé pour elle», confie au «Daily Mail» un employé de la société Big Blue Collective, qui organise des excursions privées en bateau.