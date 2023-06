Les vacances scolaires vaudoises sont fixées jusqu’à 2031

À l’école 38 semaines par an

Le DEF – qui a la compétence de fixer les dates des vacances scolaires – rappelle que «la loi scolaire vaudoise (LEO) et son règlement d’application imposent 38 semaines d’école par an et fixent la moyenne de 186 jours d’école par année scolaire à calculer sur cinq exercices». Pour des raisons pédagogiques, l’alternance entre école et repos tend à suivre un rythme aussi régulier que possible.