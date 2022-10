Les vacanciers dorment dans le parc près des ours et des loups

«La saison des couleurs dure de deux à trois semaines. Il y a davantage de précipitations, mais quand même quelques jours où le ciel est bleu.» Catherine Lapalme sillonne le parc national du Mont-Tremblant comme si elle était dans son jardin. Elle rappelle aux indisciplinés qu’ils ne doivent pas s’éloigner des sentiers balisés afin de préserver la flore. La zone naturelle protégée où travaille la garde de parc naturaliste, âgée de 28 ans, s’étend sur 1510 kilomètres carrés. Sa fréquentation a considérablement augmenté durant la pandémie. Les Montréalais roulent deux heures en direction du nord pour s’évader dans ses bois. Une distance assez courte pour les Québécois habitués aux grands espaces. En dehors de la surveillance, la mission de Catherine Lapalme et de ses collègues consiste à entretenir le parc, ce qui n’est pas une mince affaire après le derecho (tempête d’une rare violence) qui a frappé l’est du Canada en mai dernier, arrachant des arbres et causant pour 636 millions de francs de dégâts dans le pays. Autre aspect du travail: instruire les visiteurs et les sensibiliser aux merveilles de la nature.

«Ici poussent des essences tempérées et boréales. Il y a une grande diversité: des bouleaux jaunes, des blancs et des érables à sucre dont les feuilles virent au rouge. Cette année, l’apogée de la saison des couleurs s’est produit durant la première semaine d’octobre.» L’experte est aussi diserte quand elle évoque la faune: «Une quarantaine d’espèces de mammifères, surtout des petits, vivent ici. Ce grand territoire sauvage est l’habitat idéal des loups. Six meutes évoluent dans le parc. Les ours noirs, eux, on ne les voit pas. Ils vivent la nuit et sont peureux. Comme ils ont un excellent odorat, ils approchent uniquement les campeurs qui ont entreposé de la nourriture dans leur voiture ou laissé traîner des déchets. Une fois que l’ours a goûté à la nourriture humaine, il y revient. L’animal devient alors problématique. On doit donc l’effrayer ou le capturer, puis l’évacuer 60 kilomètres plus loin. Au bout du compte, c’est lui qui paie le prix du mauvais comportement des humains. Beaucoup de gens viennent pour la première fois dans un parc. Souvent, ils ont peur des animaux sauvages et nous leur apprenons le bon comportement à adopter avec eux.»