Grève chez TotalEnergies (F) : Les vacanciers font la queue aux stations-service

Les stations-service font face à d’importantes difficultés d’approvisionnement en raison du mouvement de grève initié le 27 septembre dans les raffineries et dépôts du groupe pétrolier TotalEnergies, où les salariés réclament une augmentation de salaire face à l’inflation et aux bénéfices géants engrangés par la société.

«J’ai laissé la voiture le plus possible au garage ces derniers jours, j’ai fait du télétravail», explique Mickael Grumen, 43 ans, qui attend pour récupérer de l’essence à 2,040 euros le litre, à la station du boulevard Morizet de Boulogne-Billancourt, à l’ouest de Paris et aux portes de l’autoroute A13 qui mène en Normandie. Une file de véhicules s’étirait dans la nuit noire, moteurs éteints et warnings allumés. «J’ai vraiment attendu le dernier moment, d’être dans le rouge pour faire le plein car je compte partir en vacances à Dauville».