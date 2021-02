Si Genève enregistre une certaine stabilité du nombre de cas positifs, «ce dernier reste élevé et ne faiblit pas, s’est inquiétée la Dre Aglaé Tardin, médecin cantonale. Au moindre doute, il faut aller se faire tester, c’est essentiel» pour briser la chaîne de contamination. Ainsi, vu les chiffres actuels, «un allègement des mesures de restriction n’est pas imaginable pour l’instant», a estimé l’experte. Genève enregistre entre 120 et 140 nouveaux cas positifs par jour. Les nouveaux variants, plus contagieux, sont toujours plus nombreux. Ce vendredi, 325 personnes étaient hospitalisées en raison du Covid.