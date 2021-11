Suisse – Les «vaccinés contre le certificat Covid» lancent leur campagne

Alors que la semaine nationale de la vaccination a démarré, le comité a rappelé qu’il n’était pas opposé à la loi Covid en général, ni à la vaccination. Mais d’abord pour les plus de 50 ans et les personnes à risque, ont souligné les intervenants. «Si quelqu’un a peur de tomber malade, c’est mieux qu’il se fasse vacciner», estime ainsi Frank Scheffold, professeur de physique à l’Université de Fribourg. Quant aux autres, chacun doit être libre de son choix, en particulier les jeunes de moins de 30 ans. En outre, c’est au médecin de les aider à prendre la bonne décision, pas aux autorités, estime le groupe.

Pas de protection efficace

Mais le comité s’en prend surtout au certificat accusé de ne procurer aucune protection efficace et de donner aux gens un faux sentiment de sécurité les incitant à relâcher les gestes barrière. En outre, les personnes vaccinées et guéries peuvent toujours être asymptomatiques et donc contagieuses. Sans oublier que les certificats peuvent facilement être falsifiés et que les contrôles sont souvent inefficaces. Du coup, la stratégie du Conseil fédéral ne sert à rien. La preuve? Les contaminations sont toujours là alors qu’une majorité de Suisses sont vaccinés, relèvent les intervenants.