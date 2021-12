Covid-19 : Les vaccinés et guéris auraient une «super immunité»

Ceux qui ont contracté le Covid après avoir été vaccinés seraient particulièrement bien protégés contre le virus, y compris le variant Omicron, selon une étude autrichienne.

C’est une étude très encourageante qui a été menée à l’Université d’Innsbruck en Autriche sur 100 participants et que relate le magazine allemand Focus. En effet, elle montrerait qu’il est possible d’atteindre ce que l’on appelle une super immunité contre le Covid, une super immunité qui serait en plus efficace contre le variant Omicron et tous les autres à venir.