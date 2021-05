Coronavirus : Les vaccins à ARN messager semblent efficaces contre le variant indien

C’est l’Agence européenne des médicaments qui l’affirme, les vaccins utilisant l’ARN messager semblent prometteurs face à la souche indienne du Covid.

Les vaccins anti-Covid utilisant la technologie de l’ARN messager, comme ceux de BioNtech/Pfizer et Moderna, semblent efficaces contre le variant à l’origine d’une flambée des cas en Inde, a indiqué, mercredi, l’Agence européenne des médicaments (EMA).

«Plutôt convaincus»

L’Italien s’est également montré optimiste concernant la capacité des vaccins fonctionnant sur la base d’un adénovirus, soit AstraZeneca/Oxford et Johnson & Jonhson, à protéger contre ce variant. Il a dit attendre des données supplémentaires venant d’Inde, où une version du vaccin AstraZeneca est administrée.

Classé comme «préoccupant»

Quatre vaccins sont autorisés au sein de l’Union européenne: les vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna, utilisant la technologie ARNm, et les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson, utilisant la technologie du «vecteur viral», qui prennent comme support un type de virus très courant appelé adénovirus.