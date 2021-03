Le docteur Alessandro Diana est notamment médecin associé pour les maladies infectieuses dans le Département de l’Enfant et de l’Adolescent aux HUG de Genève.

« Oui, les vaccins à ARN messager stoppent la transmission du virus » , affirme Alessandro Diana, vaccinologue aux HUG et à la clinique des Grangettes, et membre de la plateforme d’information Infovac. Cela tombe divinement bien: les deux vaccins utilisés en Suisse, le Pfizer et le Moderna, appartiennent en effet à cette catégorie. Ces antidotes ne se limitent donc pas à protéger individuellement les patients, mais stoppent la diffusion du Covid.