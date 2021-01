Swissmedic rappelle qu’en Suisse, ce sont surtout des personnes particulièrement vulnérables et à haut risque, âgées de 75 ans et plus, qui sont vaccinés en priorité.

Sinon , 16 déclarations (38%) ont rapporté des effets indésirables graves et cinq d’entre elles sont liées à une évolution d’issue fatale. Dans ce cas, les patients étaient âgés de 84 à 92 ans et ils ont succombé à des pathologies qui sont fréquentes dans cette tranche d’âge.

Swissmedic ajoute que malgré la proximité temporelle entre l’injection du vaccin et le décès, «on ne peut concrètement, dans aucun de ces cas, soupçonner la vaccination d’être la cause du décès».

Près de 170’000 personnes avaient reçu une injection de vaccin contre le Covid-19 le 21 janvier 2021, a indiqué l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). La priorité est donnée aux personnes particulièrement vulnérables et à haut risque. Cette catégorie comprend des personnes de 75 ans et plus, atteintes de maladies chroniques et qui résident souvent en maison de retraite ou en EMS.