Pandémie : Les vaccins adaptés à Omicron disponibles vers «l’automne»

En marge d’une réunion prévue avec ses homologues à Bruxelles, le ministre allemand de la Santé a donné un horizon auquel le vaccin sera disponible.

Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, a estimé mardi, que les vaccins adaptés au variant Omicron ne seraient pas disponibles dans l’UE «avant l’automne», plaidant pour l’administration d’un nouveau rappel pour les plus de 60 ans.

L’Allemagne recommande actuellement une nouvelle dose de rappel (une quatrième dose pour ceux ayant reçu un vaccin anti-Covid en deux doses) pour les plus de 70 ans, les personnes particulièrement vulnérables et les personnels de santé. Le ministre allemand souhaite une recommandation du régulateur européen pour une «quatrième dose de vaccin chez les personnes de plus de 60 ans», soulignant que selon des données israéliennes, elle permet de réduire la mortalité de 80%.