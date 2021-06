Coronavirus  - Les vaccins ARNm efficaces jusqu’à trois ans, estime la Task Force suisse 

Deux à quatre fois plus d’anticorps

Dans leur communication, les experts de la Confédération relèvent également que la durée de protection des vaccins ARNm est plus courte chez les personnes âgées que chez les adultes. Celle-ci est d’environ 10-14 mois contre une forme modérée de la maladie, et de 15-24 mois contre une forme grave. Dans tous les cas, la durée de la protection est plus longue après la vaccination qu’après avoir contracté le Covid. «La vaccination avec deux doses de vaccins à ARNm (tels que Pfizer/Biontech ou Moderna) induit des réponses en anticorps 2 à 4 fois plus importantes qu’après une infection», souligne ainsi la Task Force.

Après une infection, les scientifiques estiment que les personnes de moins de 65 ans disposent pendant 8 mois d’une protection d’au moins 50% contre une réinfection et une maladie modérée, et pendant 16 mois une protection de 80% contre une maladie grave. Les durées plus courtes encore pour les personnes de plus de 65 ans: 3-6 mois contre une maladie légère et 10-12 mois contre une maladie sévère.