Genève va accélérer les vaccinations dans ses six centres dédiés. AFP

Dès le 22 mars, les personnes âgées de 65 à 74 ans pourront se faire vacciner contre le Covid, à Genève. Constatant l’efficacité de la vaccination parmi le premier groupe cible, soit les 75 ans et plus, le Canton a décidé de réorienter sa stratégie en incluant dès à présent cette nouvelle catégorie , alors que la situation épidémiologique se péjore. Parallèlement, l a vaccination des personnes vulnérables et à risque, ainsi que celle du personnel médical prioritaire, se poursuit.

Une fois vaccinés les 65-74 ans , suivront les soignants, puis les catégories suivantes: 55-64 ans, 45-54 ans, 35-44 ans, 25-34 ans et 16-24 ans. Ce coup d’accélérateur dans la campagne sera possible grâce à la hausse des livraisons hebdomadaires dans le canton, prévue a priori dès le mois d’avril. Des lots de 18’000 à 20’000 doses devraient être acheminés chaque semaine au bout du lac. Ils seront composés à moitié de vaccins Pfizer et à moitié de vaccins Moderna.

Parallèlement à cette augmentation du nombre de vaccinations, le dépistage sera élargi que ce soit auprès de la population symptomatique qu’asymptomatique. « Avec cette double action, le Canton espère pouvoir prendre de la vitesse et diminuer l’impact de la troisième vague épidémiologique » , indique l’Etat.