Pharma : Les vaccins contre le Covid ont fait neuf nouveaux milliardaires

L'ONG Oxfam estime que la fortune cumulée de ces neuf personnes permettrait de vacciner les pays les plus pauvres. Elle réclame également la gratuité totale des vaccins contre le Covid.

Les vaccins contre le Covid ont permis à au moins neuf personnes de devenir milliardaires, dont le patron français de Moderna Stéphane Bancel, et leur fortune cumulée permettrait de vacciner les pays les plus pauvres, a affirmé jeudi l'ONG Oxfam. Ces nouvelles fortunes ont émergé «grâce aux profits faramineux des groupes pharmaceutiques qui ont un monopole sur la production de vaccins contre le Covid», estime l'organisation dans un communiqué publié avant un sommet mondial sur la santé du G20, vendredi à Rome.

Les deux premières fortunes, qui se détachent du lot, sont détenues par le patron de Moderna, Stéphane Bancel (4,3 milliards de dollars) et le patron et cofondateur de BioNTech, Ugur Sahin (4 milliards). Huit autres milliardaires, dotés de «vastes portefeuilles d'actions» dans des sociétés pharmaceutiques, ont connu une hausse cumulée de leur patrimoine de 32,2 milliards de dollars, «assez pour vacciner toute la population indienne», ajoute le communiqué.

Ces chiffres se basent sur le classement du magazine américain «Forbes» et sont publiés par la «People's Vaccine Alliance», dont fait partie Oxfam, qui regroupe des organisations et personnalités réclamant la gratuité des vaccins contre le Covid partout dans le monde. La fortune cumulée des neuf milliardaires cités, 19,3 milliards de dollars, «permettrait de vacciner 1,3 fois l'ensemble des pays à faibles revenus, qui n'ont reçu que 0,2% des vaccins produits dans le monde, notamment en raison de l'important déficit de doses disponibles», selon Oxfam. «Ces vaccins ont été financés par des fonds publics et devraient être avant tout un bien public mondial», estime Sandra Lhote-Fernandes, d'Oxfam France, appelant dans le communiqué à «mettre fin de toute urgence à ces monopoles.»