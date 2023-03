Suisse: Les vaccins de routine pour les enfants sont moins prisés

Getty Images via AFP

Quelques pédiatres avaient constaté le phénomène car certains parents se montraient plus réticents à faire vacciner leurs enfants. Les chiffres des dernières années montrent que l’immunisation contre certaines maladies infantiles est effectivement en recul. «C’est une évolution inquiétante», déclare Philip Tarr, directeur du programme national de recherche PNR 74, qui étudie les motivations des médecins et des parents sceptiques en matière de vaccination. Apparemment, la population serait devenue plus perplexe vis-à-vis des vaccins de routine pour enfants au cours de la pandémie, relate la «NZZ».