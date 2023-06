Suisse: Les vaccins et les tests Covid ont coûté près de 5 milliards à la Confédération

Le Conseil fédéral a adopté mercredi le rapport final sur les conséquences financières de la pandémie de Covid-19 pour le secteur de la santé. Ce document se concentre sur les coûts directs de la santé supportés entre 2020 et 2022 par la Confédération, les cantons, les assurances et les assurés. La part de la Confédération s’élevait à environ 5 milliards de francs, et celle des cantons oscillait entre 2,3 et 2,9 milliards de francs.