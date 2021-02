Covid-19 : Les vaccins ne sont pas à l'origine des variants

Des publications affirment qu'une virologue aurait déclaré que «s'il n'y avait pas eu de vaccination, il n'y aurait pas de nouveaux variants». Des propos qu'elle n'a pourtant pas tenus.

Ne pas être «mou» dans la vaccination

Des «erreurs de copies»

«À chaque infection d'un hôte, le virus se multiplie et fait des erreurs de copies», qui «de temps en temps lui font acquérir un avantage», permettant au virus de «se propager plus facilement», a précisé l'épidémiologiste. Ce qui explique, selon Pascal Crépey que «plus la circulation est importante, plus vous laissez d'opportunités au virus de trouver des solutions face à un problème tel que la vaccination ou l'immunité». «La stratégie idéale est de garder un niveau de circulation le plus bas possible et de vacciner le plus rapidement possible, estime-t-il, pour laisser le moins de temps et d'opportunités possible au virus de développer des résistances aux vaccins.»