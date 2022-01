Bétail : Les vaches bleues de Lettonie sauvées de l’extinction

Une vache bleue en train de brouter paisiblement: l’image n’est pas rare en Lettonie. D’autant que l’espèce, proche de l’extinction à l’époque de l’Union soviétique, a connu un sacré baby-boom.

Elles attirent les touristes

En 2000, il n’y avait plus que 18 vaches bleues en Lettonie, mais on en compte aujourd’hui environ 1500 – pur-sang et hybrides. À l’origine, on ne les trouvait que sur la côte baltique, dans la région de Kurzeme (Courlande), mais elles deviennent de plus en plus populaires dans le centre du pays. «Nous sommes heureux de pouvoir aider chaque fermier ou propriétaire d’auberge à avoir sa propre vache bleue», souligne Arnis Bergmanis.