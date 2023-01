Les vaches gestantes ont bien le droit de se battre!

Le Ministère public valaisan a rendu son verdict à la suite d’une plainte de l’association Écologie et Altruisme visant les organisateurs de combats de reines en Valais, notamment ceux qui se tiennent à la foire du Valais à Martigny. L’association estimait que le fait de faire combattre des vaches gestantes lors de ces joutes relevait de la maltraitance envers les animaux. Dans un communiqué publié mardi, l’association déplore le rejet de sa plainte.

L’association constate que le procureur «s’est basé sur les directives d’organisation des combats de reines 2021-2022 édictées par la Fédération des éleveurs de la race d’Hérens eux-mêmes». Les articles 31 à 33 de ces directives autorisent le combat des vaches gestantes depuis 70 jours pour les combats de printemps et d’été et de 120 jours pour les combats d’automne. Sur cette base, il considère donc que la loi est respectée.

Nature et tradition

Le procureur valaisan ajoute: «Par ses particularités et ses besoins, cette race se livre donc naturellement à des combats lors de la réunion de deux troupeaux ou encore lors de la montée à l’alpage. (…) Il s’agit d’un comportement naturel pour la race d’Hérens ainsi que d’une tradition forte de la Suisse».

Mais pour l’association écologiste le ministère public n’a fait aucune pesée des intérêts. En avançant les arguments de la nature et de la tradition: «Il a carrément refusé de faire la pesée d’intérêts prévue par l’art. 3 al. 1 let. a de la loi fédérale pour la protection des animaux pour déterminer s’il y avait une infraction d’atteinte à la dignité animale, en postulant de manière fantaisiste, et sans même avoir entendu aucun vétérinaire à ce sujet, que ces combats n’engendraient aucune contrainte pour les animaux».