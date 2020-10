Politique : Les Valaisans voteront à nouveau sur les grands prédateurs

Le Valais ne dispose que d’une faible marge de manœuvre pour édicter un concept cantonal et l’acceptation de l’initiative populaire ne changera pas fondamentalement la situation actuelle et future pour les grands prédateurs.

La majorité des membres du parlement partagent ainsi la position du Conseil d’Etat qui proposait d’accepter l’initiative et de la soumettre au peuple en lui recommandant de l’accepter. Nonante-cinq d’entre eux ont soutenu, 25 n’ont pas suivi.

La droite a souligné l’importance de montrer à la population valaisanne que le sujet des grands prédateurs n’était pas clos. Le 27 septembre, la révision de la loi sur la chasse a été refusée par 51,9% des votants suisses mais acceptée à l’unanimité par toutes les communes valaisannes et à 68,6% des voix. «Cette initiative vient compléter les démarches entreprises sur le plan fédéral», a insisté l’UDC.

L’Alliance de Gauche et les Verts ont dénoncé un texte «mensonger». Sur la forme d’abord, il y a eu divergence entre les versions française et allemande lors de la récolte de signatures, mais aussi entre le titre et le contenu du texte, a détaillé le Vert Jérémy Savioz. «Le peuple va voter sur un canton du Valais sans grands prédateurs. Ce titre suppose qu’une éradication institutionnelle sera mise en place. C’est une valaisannerie néfaste à notre canton».