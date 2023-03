Cigarette électronique: Les vapoteuses soumises à un impôt, mais très peu

Carlo Sommaruga a tenté de rendre la loi plus efficace en termes de prévention.

Le Conseil des États accepté ce mercredi une modification de la loi sur l’imposition du tabac en y intégrant l’imposition des «produits de substitution», qui contiennent de la nicotine consommée avec des cigarettes électroniques rechargeables ou qui sont consommés avec cigarettes électroniques jetables. Les premiers seront taxés de 20 centimes par millilitre et les seconds 1 franc par millilitre.

Faire fi du principe de précaution

Certains sénateurs ont tenté sans succès de faire encore baisser la taxe à 11 centimes par millilitre pour les cigarettes électroniques rechargeables. Carlo Sommaruga demandait aussi d’introduire dans la loi l’imposition du tabac à chauffer (genre Iqos), ainsi que le tabac à mâcher et à priser pour inclure les snus, de plus en plus prisés par les jeunes. Le conseil n’en a pas voulu.