Covid-19 : Les variants entre roulette russe et sélection naturelle

Les virus ne pensent pas mais ils peuvent s’adapter à leur environnement pour survivre. Une capacité qui pourrait expliquer l’émergence inquiétante à des milliers de kilomètres de distance de plusieurs variants plus contagieux du virus du Covid-19.

C’est le cas des trois variants plus contagieux identifiés récemment au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil, apparus à l’automne, à quelques mois d’écart, alors qu’aucune mutation significative n’avait été détectée pendant les premiers mois de l’épidémie.

Une coïncidence? C’est effectivement en partie une question de hasard, selon les experts, mais pas seulement. «Quand on réduit le nombre de contaminations, on restreint le terrain de jeu du virus» et donc les probabilités d’une mutation problématique, explique le Dr Emma Hodcroft, épidémiologiste à l’Université de Berne.