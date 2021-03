Coronavirus : Les variants sont majoritaires dans le Jura

Mercredi, le Canton du Jura a communiqué sur sa situation sanitaire. La majorité des cas de Covid-19 appartiennent désormais à des variants. Une école de Courrendlin a été testée.

Près de 80% des cas de Covid-19 dans le canton du Jura sont dus à des variants, selon un communiqué des autorités jurassiennes paru mercredi. Cela signifie que les personnes en quarantaine doivent passer un test PCR. En outre, les personnes vivant sous le même toit qu’une personne ayant été en contact étroit avec un cas positif doivent aussi effectuer une quarantaine et se faire tester.

Pour la première fois, le Jura a également testé toute une école primaire et secondaire, à Courrendlin, vendredi. Entre fin janvier et mi-février, cette école avait connu plus de 25 cas de contaminations.