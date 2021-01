Parfois, le bonheur se cache dans les petites choses et les petites attentions. Pour beaucoup, cela se traduit par un bouquet de fleurs ou par des plantes vertes: non seulement elles sont belles et bonnes pour la qualité de l’air, mais elles augmentent également notre sentiment de bien-être. Et pour mettre encore plus en valeur des fleurs ou des herbes séchées, rien de tel qu’un joli vase!

Depuis quelques semaines, on les voit partout: les vases en forme de donuts. Leur forme arrondie avec un trou au centre leur donne un côté superchic et, selon le design, certains sont à croquer. Voici une sélection de vases pour tous les goûts, qui ne manqueront pas d’embellir vos maisons.

Les donuts sobres

Pour les minimalistes, les fans de tons nude ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont envie de mettre des fleurs dans un vase original, sans pour autant que celles-ci lui volent la vedette, les vases en forme de donuts un peu plus sobres sont parfaits.

Voici un vase en grès: vase Baldvin de Bloomingville, 32 fr. 70 sur Galaxus.ch. Galaxus Il s’accordera parfaitement à des intérieurs sobres et minimalistes et conviendra à tous les amateurs de pièces maîtresses noires, pas trop excentriques. Si vous préférez le blanc, ce vase est fait pour vous.

Les adorables donuts

Si votre style est plutôt fantaisiste, il existe également des vases pour vous. Malheureusement, le choix de vases colorés ou originaux sur les boutiques en ligne classiques n’est pas très vaste. Les vases présentés ici proviennent donc tous du site de vente en ligne Etsy et sont, pour la plupart, des pièces uniques fabriquées à la main.

Ce vase s’accordera parfaitement à une pièce peinte dans les tons nude ou rose ou trouvera sa place où bon vous semble. Etsy Vase rose avec décor floral en relief, 32 fr. 50 sur Etsy.com. Etsy Vase au motif de cerises et de fleurs, 60 fr. 35 sur Etsy.com. Etsy

Les vases à motifs

Si vous préférez les objets un peu plus spectaculaires qui en imposent, ces vases à motifs, que nous avons également repérés sur Etsy, vous plairont certainement. Parmi eux se trouve un modèle, sur lequel on a appliqué une glaçure, qui donne un effet craquelé après cuisson et qui permet d’obtenir un motif qui ressemble au pelage d’une girafe.

Vase en argile avec effet craquelé, 76 fr. 30 sur Etsy.com. Etsy Vase avec motif abstrait, 56 fr. 45 sur Etsy.com. Etsy

Les vrais donuts

Parmi les vases en forme de donuts, il existe bien évidemment aussi des modèles qui imitent les vrais beignets. Si vous avez envie de placer vos fleurs dans la viennoiserie préférée d’Homer Simpson, nous avons trouvé ce qu’il vous faut. Et non, le deuxième vase n’est pas un bong, mais est censé être un bubbler, c’est-à-dire un vaporisateur destiné à humidifier l’air ambiant. Sauf que de l’émail a coulé à l’intérieur et est venue fermer l’ouverture du bas. Du coup, l’artiste a décidé de vendre son œuvre comme un vase.

Vase donut au motif de vermicelles de couleur, 41 fr. 80 sur Etsy,com. Etsy Vase donut, 36 fr. 75 sur Etsy,com. Etsy