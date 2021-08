Russie : Les vastes feux qui ont dévasté la Sibérie sont «quasiment» éteints

Alors que près de 10 millions d’hectares ont été ravagés par les incendies, la Iakoutie connaît une baisse des températures et de la pluie.

Plus de 17,3 millions d’hectares ont été détruits par les incendies cet été.

Si la Russie connaît chaque année d’importants incendies, ils ont été particulièrement virulents cet été, ravageant plus de 17,3 millions d’hectares, tout particulièrement en Iakoutie, région vaste mais très peu peuplée du nord de la Sibérie.

La Iakoutie a ainsi vu 9,9 millions d’hectares partir en fumée, soit plus que la superficie du Portugal. La fumée provoquée par les incendies avait même atteint le pôle Nord, selon la NASA. Il ne restait plus que 520’000 hectares en feu jeudi en Iakoutie, selon les chiffres du service russe de protection des forêts. La région connaît actuellement une baisse des températures et de la pluie.