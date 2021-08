États-Unis : Les vastes plans d’investissements de Joe Biden surmontent une étape clé

Après avoir été bloqués, les plans d’investissements (plus de 5000 milliards de dollars) de Joe Biden ont passé un cap mardi. Les démocrates doivent encore aplanir leurs différends.

Les deux plans titanesques d’investissements voulus par Joe Biden dans les infrastructures et les dépenses sociales, d’un montant total de près de 5000 milliards de dollars (près de 4560 milliards de francs), ont franchi, mardi, une étape clé au Congrès américain, surmontant des divisions chez les démocrates.

Les votes sur leur adoption définitive ne sont toutefois pas attendus avant l’automne. D’ici là, les négociations au sein du camp démocrate s’annoncent tendues pour réconcilier les positions de l’aile gauche et des plus centristes.

Blocage contournable

Les démocrates ne disposent que d’une très étroite majorité et doivent donc parvenir au plus grand consensus possible s’ils veulent faire approuver ces deux plans historiques, qui marqueraient le mandat de Joe Biden.