Les Vaudois continueront de payer cher pour leurs impôts

Le taux d’imposition des personnes physiques dans le canton de Vaud est l’un des plus élevés du pays. Une situation qui n’est pas près de changer, selon une étude récente.

Les impôts resteront élevés pour les Vaudois au cours des prochaines années, malgré une baisse annoncée. 20min/Vanessa Lam

Le canton de Vaud est «à la traîne» en matière d’imposition des personnes physiques. C’est ce que conclu le «baromètre fiscal vaudois», établi par le prestataire de services en matière d’audit et de conseil aux entreprises KPMG et la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI).

Publiée mardi, l’étude montre que la fiscalité des personnes physiques vaudoises est «anormalement élevée tant au niveau de l’impôt sur le revenu que de l’impôt sur la fortune». Une affirmation soutenue par des chiffres: le canton applique un taux d’imposition maximal de 41,5% pour les individus, soit le troisième le plus élevé de Suisse, derrière Bâle-Campagne et Genève. Une lourde imposition qui touche particulièrement les classes moyennes et supérieures, précise le baromètre.

Pas d’améliorations en vue

La situation ne s’est pas améliorée au cours des dernières années, «malgré les multiples déductions introduites», commente Janick Pochon, responsable pour le canton de Vaud de la fiscalité des entreprises chez KPMG. Et rien ne porte à croire qu’elle s’améliorera à l’avenir, selon les concepteurs du baromètre. En effet, l’impact de la baisse de 3,5% de l’impôt cantonal annoncée le mois dernier, sur le positionnement du canton à l’échelle suisse «est pratiquement nul, d’autant plus que cette diminution n’inclut pas la fortune». KPMG et la CVCI en appellent donc à «une réforme complète de la fiscalité vaudoise des personnes physiques».