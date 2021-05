Vaud : Les Vaudois pourront se faire vacciner près de chez eux

Des équipes de vaccination itinérantes vont sillonner une trentaine de communes dès le 18 mai. Ce dispositif unique en Suisse vise à toucher les personnes précarisées et allophones.

Personnes précarisées ou allophones

«Les chiffres sur la vaccination sont encourageants», a souligné Rebecca Ruiz, tout en mettant en garde contre un fléchissement de la demande. Pour anticiper cette évolution, le Canton met en place ce dispositif de vaccination mobile pour atteindre les personnes réticentes à la vaccination, dont celles à faible revenu et allophones, et s’assurer qu’elles ont des informations claires et simples. Des flyers et une page internet en dix langues sont désormais disponibles.