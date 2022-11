Suisse : Les végétariens sont de plus en plus nombreux dans notre pays

En Suisse, plus de 300’000 personnes de plus de 14 ans ne mangent pas de viande et 42 000 sont carrément végétaliennes.

Plus de la moitié des Suisses consomment désormais des produits de substitution de viande. Nicole Philipp/Tamedia AG

Le nombre de végétariens et/ou végétaliens ne cesse d’augmenter en Suisse. Si en 2017, seuls 3% des Helvètes avaient adopté ce mode d’alimentation, ils sont plus de 5,4% aujourd’hui, révèle un rapport de l’association Swissveg, publié mardi. Ce qui représente une hausse annuelle de 14%.

Swissveg s’attend à ce que cette hausse se poursuive en raison de la «plus grande médiatisation des inconvénients de la consommation de viande et l’accès plus facile à l’information sur Internet», indique-t-elle.

Les femmes davantage végétariennes

Dans les chiffres, plus de 300’000 jeunes de plus de 14 ans et adultes étaient végétariens et 42 000 avaient une alimentation végane. Les femmes sont plus enclines à se passer de viande. Quelque 5,3% d’entre elles avaient adopté ce régime, contre 3,5% chez les hommes. Seuls 0,2% de ces derniers se décrivent en outre comme végétaliens, contre 1% des femmes.

De plus en plus de jeunes évitent en outre de consommer des produits d’origine animale. Les 14-34 ans sont en effet 6,5% à se dire végétariens, contre 2,5% chez les plus de 55 ans. Quelque 1% des 14-34 ans suivent en outre un régime végane contre 0,3% des plus de 55 ans. En outre, le degré d’étude influence le choix alimentaire: on trouve en effet plus d’adeptes du végétarisme chez les diplômés des hautes écoles (6,8%) que chez ceux qui ont un niveau de formation obligatoire ou moyen (4,2%).

Le végétalisme recule en Suisse romande

On observe aussi un Röstigraben: en effet, si le nombre de gens qui se passent de viande ne cesse d’augmenter en Suisse alémanique et au Tessin, les chiffres stagnent en Suisse romande, notamment en raison de la baisse du nombre de végétaliens. En effet, si 0,6% des Romands étaient véganes en 2021, ils n’étaient plus que 0,2% cette année.

En ce qui concerne les habitudes alimentaires, les ventes de produits de substitution à la viande ont enregistré une forte tendance à la hausse, relève encore Swissveg. Plus de 57% des personnes interrogées, chez les hommes comme chez les femmes, consomment désormais de tels produits. Une chiffre qui grimpe à plus de 69% chez les 14-34 ans et 64% chez les 35-54 ans.

À noter que la majorité des personnes interrogées par l’association justifie leur alimentation sans viande en premier lieu pour le bien-être animal. Suivent des raisons écologiques et éthiques, puis la santé personnelle et la contribution à l’alimentation mondiale.