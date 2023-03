Chef de Mercedes-Benz Classic: «Les véhicules classiques ont de très beaux jours devant eux»

Le moteur à combustion est sur le point de disparaître et le conducteur ne sera peut-être bientôt plus qu’un simple passager – la voiture est plus que jamais dans une phase de transition et, avec elle, l’état d’esprit de la société. Le glas a-t-il aussi sonné pour les voitures de collection ou l’engouement pour ces dernières ne fait-il que commencer? Marcus Breitschwerdt, chef de Mercedes-Benz Classic a apporté son point de vue sur la question lors du rassemblement exclusif de voitures anciennes «The Ice», à Saint-Moritz.

Monsieur Breitschwerdt, le monde de l’automobile est en pleine mutation et a nettement perdu de son engouement, du moins auprès d’une partie de la société. Craignez-vous un effondrement du marché des véhicules de collection à moyen terme?

Au contraire, les véhicules classiques ont de très beaux jours devant eux. D'une part, en période de transition, nombreux sont ceux qui s’accrochent à ce qui leur est familier et qui souhaitent préserver ce qui a fait ses preuves. D'autre part, on compte de plus en plus de riches à l’échelle mondiale. Ce n'est pas pour rien que notre coupé Uhlenhaut a atteint, l'année dernière, le chiffre de 135 millions d'euros aux enchères, devenant ainsi la voiture la plus précieuse de tous les temps. De tels événements attirent en outre de nouveaux groupes cibles.

Comment cela?

Parce que la situation économique actuelle est particulièrement fragile et volatile, mais que les valeurs des voitures de collection demeurent relativement stables. C’est pourquoi elles constituent des objets d’investissement attrayants, au-delà de l’amour qu’elles suscitent pour leur mécanique.

La voiture la plus précieuse du monde: le coupé Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut a atteint le prix record de 135 millions d’euros lors d’une vente aux enchères. Mercedes-Benz

Mais les riches aussi se préoccupent du climat, le souci de la durabilité traverse toutes les couches de la société. Comment les voitures à combustion trouvent-elles leur place dans un monde dominé par les voitures électriques?

Au sens strict, il n’y a rien de plus durable qu’une voiture qui se transmet de génération en génération. Car, à chaque kilomètre parcouru, la part de CO₂ générée par la production d’une voiture diminue. De plus, les voitures de collection sont rarement utilisées au quotidien ou parcourent de longues distances et laissent donc une empreinte carbone plus faible. En outre, les carburants électriques sont une solution viable pour faire rouler les voitures classiques de manière plus durable.

Qui est Marcus Breitschwerdt? Marcus Breitschwerdt a rejoint Mercedes-Benz en 1991 en tant que contrôleur de gestion. Il a dirigé la stratégie de transport et environnementale de l’entreprise pendant plusieurs années avant de prendre la responsabilité de la stratégie de marketing et de portefeuille de la marque en 2000. Il a ensuite occupé d’autres postes, notamment celui de directeur de Mercedes-Benz Canada, puis de Mercedes-Benz UK. De 2014 à 2019, Marcus Breitschwerdt a été responsable de ce qui était alors la nouvelle région de distribution Europe, avant de prendre la direction de Mercedes-Benz Classic. Marcus Breitschwerdt, chef de Mercedes-Benz Classic. Mercedes-Benz

Vu votre état d’esprit optimiste quant à l’avenir des voitures de collection, quels véhicules les collectionneurs devraient-ils acheter aujourd’hui?

Les très récentes et les très anciennes. Les premières, parce qu’elles commencent seulement à prendre de la valeur et qu’elles peuvent encore servir au quotidien – on citera notamment les Mercedes SL, S ou Classe C de dernières générations. Et les dernières, parce que les voitures d’avant-guerre en particulier passent actuellement un peu sous le radar des collectionneurs. Un changement de génération est en train d’avoir lieu chez les propriétaires et l’offre dépasse actuellement la demande.

Cela signifie qu’elles sont disponibles à bas prix?

Exactement. Il est donc possible d’avoir accès à une technologie fascinante à des prix relativement modestes. Et ce qui manque à ces voitures en termes d’utilisation quotidienne est compensé par leur facilité de réparation. Il suffit d’un hangar, d’une boîte à outils et d’un cercle d’amis avec un peu de temps libre, et le tour est joué!