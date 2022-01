Automobile – Les véhicules hybrides consommeraient autant que les diesels

Les véhicules hybrides seraient «une arnaque aux normes CO2, aux objectifs climatiques et aux consommateurs», selon une étude de l’entreprise lmpact Living, relayée par la RTS mercredi. La société valaisanne, mandatée par le canton du Valais, a passé au crible la consommation des voitures traditionnelles et celle des véhicules équipés d’un moteur électrique, avec une batterie rechargeable à la prise. Verdict: ils consomment 230% de plus que les valeurs annoncées par les constructeurs.

Selon Impact Living, les voitures hybrides sont loin de brûler 1,5 à 2 litres d’essence aux 100 comme indiqué sur leurs fiches. En situation réelle, elles consomment jusqu’à 7 litres aux 100, soit autant que les véhicules diesel. En outre, les hybrides ne sont pas meilleurs pour l’environnement. En effet, ils augmenteraient les émissions polluantes au lieu de les réduire. Et leurs batteries n’auraient qu’une très faible autonomie. Du coup, ces voitures basculent très vite sur leur moteur à essence tout en transportant en plus une batterie.

Les constructeurs abusent d’une lacune

Les fruits de cette étude ne surprennent pas le conseiller national Fabien Fivaz (Verts/NE). Il avait déjà interpellé le Conseil fédéral à ce sujet en 2020. «Des études en Grande-Bretagne et Allemagne ont révélé des résultats similaires», indique-t-il. Selon lui, le problème vient de la manière de calculer la consommation. «Les constructeurs abusent d’une lacune du protocole WLTP, comme à l’époque avec les moteurs diesel et le Dieselgate. Ce qui leur permet d’obtenir des consommations complètement farfelues», explique-t-il.

L’autre problème de ces voitures, c’est qu’elles pèsent nettement plus lourd que les véhicules à essence classique, parfois 500 kg de plus, même pour les plus petites, selon le Neuchâtelois. Ce qui augmente leur consommation. En outre, techniquement, rien n’oblige à recharger les hybrides rechargeables. Et une étude britannique a montré que 70% d’entre elles n’étaient justement jamais rechargées. «Ces véhicules cumulent donc les problèmes.»