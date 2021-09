VISITE D’UN MAGASIN DE MISE EN GAGE - «Les véhicules sont remisés dans des garages tenus secrets»

La personne qui envisage de mettre son véhicule en gage peut nous transmettre les documents relatifs au véhicule en question par téléphone ou par e-mail sans engagement. Une ou deux heure(s) plus tard, elle obtient la valeur actuelle du gage de notre part. À partir de là, la personne prend la décision de mettre en gage ou non son véhicule. Ce n’est qu’à ce moment là qu’on fixe un rendez-vous pour la remise du véhicule.

L’idée vient en fait de mon père et a germé dans sa tête pendant une bonne vingtaine d’années. Il y a quelques années, nous en avons reparlé et avons démarré la planification. En Suisse, gérer une boutique de prêts sur gage est juridiquement très compliqué. Il y a de nombreuses conditions et règles à respecter et il faut obtenir de nombreuses autorisations du canton. De plus, les taux sont clairement définis. Pour les montres, le taux d’intérêt annuel est de 15%. Pour les véhicules, il est de 12%, auquel viennent s’ajouter un taux annuel de 3%, les frais d’assurance et les frais mensuels de magasinage.