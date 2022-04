Suisse : Les vélos électriques aiguisent l’appétit des voleurs

Un assureur constate que les vols de vélos restent stables ces dernières années, mais que le montant des dommages grimpe.

En 2021, un vol de vélo coûtait en moyenne 1740 francs, contre environ 500 francs de moins trois ans auparavant. Selon l’assurance, ce phénomène s’explique par le prix toujours plus élevé des vélos et par le plus grand nombre de vélos électriques en circulation, «un butin lucratif pour les voleurs».