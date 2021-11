Genève – Les vélos électriques bientôt majoritaires sur les routes

Les VAE rapides peuvent dépasser les cyclistes les plus lents. 20min/Matthias Spicher

Malgré l’arrivée du froid il y a quelques jours, les pistes cyclables ne désemplissent pas. Aux heures de pointe, le ballet des petites reines, se dépassant parmi, persiste. En 2021, selon des chiffres cantonaux parus cette semaine dans l’annuaire statistique de la mobilité, 43% du trafic cycliste est composé de vélos à assistance électrique (VAE). En 2001, ils n’étaient que 7%. Cette augmentation, qui tend à faire des VAE les véhicules majoritaires sur certains axes, est globalement perçue de manière positive, que ce soit par les associations comme Pro Velo et Actif-trafiC ou par le Département des infrastructures (DI), pour qui «le VAE favorise le report vers la mobilité douce de nouvelles catégories d'utilisateurs et permet de parcourir aisément des distances plus importantes».

Différences de vitesse problématiques

Cela, c’est le bon côté de la médaille. Le revers, il se situe dans les allures diverses selon les types de modèles. «Si la différence de vitesse entre un vélo électrique roulant jusqu’à 25km/h et un vélo ‘normal’ reste globalement acceptable, il y a un net décalage avec les VAE permettant d'aller à 45km/h ou plus. Ceux-ci permettent indéniablement de parcourir de plus longues distances de manière confortable, mais ils créent des conflits d’usage», note Thibault Schneeberger, cosecrétaire romand d’Actif-trafiC. En termes d’accidents, le boum du vélo électrique se perçoit dans les chiffres. En 2016, 27 ont été comptabilisés par la police cantonale genevoise. L’année dernière, 70 accidents ont concerné des VAE. Dans le même temps, le nombre d’occurrences concernant les cycles de manière générale est resté stable avec quelque 200 accidents par année.

Créer des voies rapides et lentes

Le Canton se félicite des infrastructures mises en place, notamment des pistes cyclables corona qui ont «immédiatement trouvé leur public, avec une augmentation du trafic de +41% entre fin mai 2020 et fin septembre 2021 sur le pont de la Coulouvrenière». Cosecrétaire d’Actif-trafiC, Thibault Schneeberger juge au contraire que «la promotion cantonale de la mobilité cycliste est globalement très insuffisante». Associations et Canton se rejoignent sur un point: la nécessité d’élargir les pistes. Pour «créer des voies rapides et lentes», explique Olivier Gurtner et «permettre le dépassement», précise Roland Godel, porte-parole du DI, «sous peine de voir les accidents et les conflits se multiplier», prévient Thibault Schneeberger. Le mélange entre piétons et vélos est lui totalement décrié par les associations, qui disent craindre pour les futures infrastructures.

Pas de conflits entre cyclistes

Une problématique reconnue par les autorités chargées des infrastructures. Pour autant, Pro Velo n’a pas reçu de plaintes de ses membres à ce propos. «Souvent, ce sont de nouveaux cyclistes qui utilisent les cycles rapides, note Olivier Gurtner, président. Ces usagers récents n’ont pas encore les bons réflexes, mais, à notre connaissance, il n’y a pas de conflits avec les autres adeptes de la bicyclette.»

Au Département des infrastructures, Roland Godel, porte-parole, souligne que «la question de la cohabitation entre les différents usagers est suivie de près par le Canton. Il est tenu compte de cette évolution des pratiques dans la conception des nouveaux axes de mobilité douce». Cette volonté, les associations, elles, ne la voient pas venir, tant du côté des autorités cantonales que municipales. «Une motion a été approuvée ce printemps au Conseil municipal de la Ville pour séparer les flux rapides des plus lents, informe Olivier Gurtner. Depuis, nous n’avons pas senti d’intention.»

«Les trottinettes électriques m’inquiètent plus que les e-bikes» Si le nombre d’accidents, une septantaine s’agissant des VAE, peut sembler modeste de prime abord, «les chiffres ne reflètent qu’une partie de la réalité», souligne le major Patrick Pulh, chef de la police routière. Interview. L’augmentation de la part des VAE dans le trafic cycliste représente-t-elle un danger? Aujourd’hui, il y a une multiplicité des engins utilisés aux mêmes endroits. Les voies cyclables sont fréquentées par les vélos, mais également par les trottinettes électriques et d’autres types de machines. Les usages ne sont pas non plus les mêmes entre les personnes en balade, celles qui vont au travail et les sportifs. La différence de vitesse entre les uns et les autres créé de l’insécurité. Elle est génératrice d’incidents et d’accidents. Le fait qu’un certain nombre de cyclistes sont ‘débutants’ pose-t-il un problème particulier? Tout nouveau conducteur, quel que soit son moyen de locomotion, représente potentiellement un danger en ce qu’il doit encore complètement appréhender son engin. Apprécier la vitesse des autres usagers de la route reste toujours un enjeu, spécialement s’agissant de ces nouveaux modes de locomotion électrique. Les associations de promotion du vélo militent pour des voies plus larges, facilitant les déplacements. Plus il y a d’espace, mieux c’est, car cela fait baisser l’accidentologie. Néanmoins, les voies actuelles sont aux normes et c’est à l’usager de s’adapter, pas le contraire. Les cyclistes, comme tout usager de la route, doivent maîtriser leur véhicule en tout temps. Cela est de leur responsabilité. Notre travail, lorsqu’il y a un accident, c’est d’analyser la situation et, si cela est nécessaire, de procéder à une optimisation des aménagements. Du point de vue de la police routière, les cyclistes sont-ils une catégorie particulièrement problématique? La très grande majorité des cyclistes respecte le Code de la route. Notre travail est axé sur la prévention, avec les associations, la sensibilisation, notamment sur la question des angles morts des camions, la sécurisation des sites et, bien sûr, la répression. «On ne peut pas brûler un feu rouge avec prudence.» A l’heure actuelle, les trottinette électriques m’inquiètent plus que les e-bikes.»