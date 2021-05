Suisse : Les vélos électriques sont sûrs, selon le TCS

Dix vélos électriques ont été testés par le TCS. Tous s’en sortent, même si les freins représentent parfois un point faible.

En 2019, 133’000 vélos électriques ont été vendus en Suisse, ce qui représentait un nouveau record. Le record absolu a été établi en 2020 avec plus de 171’000 e-bikes vendus, notamment grâce à la pandémie. Le TCS a testé les dix vélos de trekking électriques les plus vendus dans la catégorie «25 km/h maximum», pour simplifier la décision d’achat.

Trois essais différents

Parmi les dix vélos, sept se démarquent en obtenant la mention «très recommandé», les trois autres sont «recommandés». Le Cresta, le Cube et le Diamant sont les trois mieux notés; ils sont équipés d’un moteur Bosch et leurs caractéristiques de conduite, tout comme leur autonomie, sont bonnes. Les trois vélos «recommandés» ont surtout été critiqués à cause d’un moteur et d’une capacité de charge trop faibles.