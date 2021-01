Conjoncture : Les ventes automobiles se sont effondrées en Europe en 2020

Le marché des voitures particulières a plongé de 23,7% sous l’effet de la pandémie sur le Vieux-Continent. C’est 3 millions de véhicules en moins qu’en 2019.

C’est le chiffre le plus bas constaté depuis le début de la série statistique en 1990, plus bas que 2013 et 1993, des années déjà noires pour l’industrie automobile.