Suisse – Les ventes d’AG boostées par le prix élevé de l’essence?

Durant la pandémie, les ventes d'abonnements généraux ou d'autres billets pour les transports publics ont massivement reculé. Or, la situation semble gentiment se rétablir. Les CFF enregistrent en effet une reprise des ventes: 407'000 AG actifs sont actuellement en circulation. Et la tendance est à la hausse, selon l'ex-régie fédérale. Cette évolution est-elle due à la crise pétrolière?

«Trop tôt pour faire des estimations»

Le chercheur en mobilité Thomas Sauter, quant à lui, attribue les chiffres en hausse aux assouplissements des mesures anti-coronavirus. Selon lui, les gens reviennent aux transports publics; ce ne seraient pas des «nouveaux usagers» qui s'y mettent uniquement maintenant. Thomas Sauter est par ailleurs convaincu que de nombreux automobilistes n'abandonneront pas de si vite leur moyen de transport préféré: «Je pense qu'il faudrait que cette phase dure plus longtemps et que le prix de l'essence soit encore plus élevé pour que nous envoyions un signal très fort en faveur du changement.»