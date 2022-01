Suisse : Les ventes dans le commerce de détail ont rebondi au mois de novembre

Selon l’OFS, les chiffres d’affaires du secteur ont enregistré une hausse de plus de 5% en comparaison avec ceux de novembre 2020. C’est dans le non-alimentaire qu’ils ont le plus progressé.

Les chiffres d’affaires du commerce de détail en Suisse ont augmenté en novembre 2021, par rapport à la même période l’année précédente, rapporte vendredi l’Office fédéral de la statistique (OFS). La hausse en termes nominaux – qui ne tiennent pas compte du renchérissement, contrairement aux termes réels – atteint les 5,4% avant correction de l’effet des jours ouvrables et fériés. C’est principalement le secteur non alimentaire qui a progressé, note l’OFS dans son communiqué qui précise que ces résultats sont encore provisoires.

Après correction de l’effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres d’affaires du commerce de détail, les stations-services mises à part, ont progressé de 3,9% en termes nominaux en novembre 2021 par rapport à novembre 2020 (+4,6% en termes réels). En parallèle, les ventes de denrées alimentaires, boissons et tabac ont diminué de 1,2% en termes nominaux (-0,1% en termes réels) et celles du secteur non alimentaire ont progressé de 8,8% en termes nominaux (+9,0% en termes réels).