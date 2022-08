Contraception en Suisse : Les ventes de la pilule du lendemain ont quadruplé

Selon la «SonntagsZeitung», la demande de la pilule du lendemain (à prendre en cas de rapport sexuel non protégé) aurait quadruplé en quatre ans en Suisse – à 105'000 en 2021 contre seulement 52 000 en 2017. Des chiffres issus de Pharmasuisse. Une raison possible de cette évolution: le recours accru à des moyens contraceptifs plus naturels. Cela notamment par crainte d’effets secondaires de la contraception hormonale, telles des thromboses ou des attaques cérébrales. Les ventes suisses de pilules contraceptives auraient ainsi chuté de 30% au cours des cinq dernières années.

Contraception naturelle pas simple

Christine Sieber de Santé Sexuelle suisse souligne que les femmes ne font pas preuve de négligence en recourant à la contraception non hormonale. Et elle relève que la contraception naturelle n’est pas si simple. Elle relève en particulier que les applications qui indiquent les jours fertiles sont loin d’être aussi fiables que promis. Elle souhaite donc qu’il soit davantage investi dans les méthodes alternatives, et également dans la contraception masculine. Et elle demande que les femmes médecins prennent plus de temps pour expliquer les méthodes alternatives aux femmes.