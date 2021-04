Economie : Les ventes de McDonald’s plus élevées qu’avant la pandémie

Avec une forte hausse des commandes aux Etats-Unis, les ventes de la chaîne de restauration rapide ont dépassé le niveau d’avant la pandémie.

Aux Etats-Unis, elles ont bondi de 13,6%, dopées par la hausse du montant moyen des commandes ainsi que par la croissance continue des livraisons et des commandes passées en ligne. Le groupe a notamment proposé au cours du trimestre des nouveaux sandwichs au poulet et remis au menu les nuggets de poulet épicés.

Mitigé à l’international

La performance de la chaîne à l’international, qui compte 39’160 établissements dans le monde, est plus mitigée. Les ventes se sont bien tenues au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, ainsi qu’en Chine et au Japon. Elles ont fortement reculé en France et en Allemagne. Dans de nombreux pays, le chiffre d’affaires «continue d’être affecté par divers niveaux de restrictions sur les opérations des restaurants imposées par les gouvernements», avance le groupe.